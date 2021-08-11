Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность

Вакцинация от COVID-19 в Абхазии началась в мае 2021 года препаратом "Спутник V" и продолжилась 10 августа "Спутником Лайт".

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V" Александр Гинцбург оценил действие препарата, спустя ровно год после ее регистрации, сообщает РИА Новости.

"Вакцина за год подтвердила свое качество и безопасность", - заявил Гинцбург.

Он отметил, что за это время сняли определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, разрешили препарат для беременных, вакцина стала доступна для пожилых людей.

Минздрав России ровно года назад - 11 августа 2020 года - зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Ее эффективность более 90%, а эффективность против тяжелых случаев коронавируса 100%.

Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Четвертая российская вакцина "Спутник Лайт" – это первый компонент "Спутник V", ее эффективность достигает 80%, ожидаемая продолжительность защиты – до полугода. Вакцинация от COVID-19 в Абхазии началась в мае 2021 года препаратом "Спутник V" и продолжилась 10 августа "Спутником Лайт".