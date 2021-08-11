Разлив нефти на площади 80 квадратных километров произошел у берегов Новороссийска

Российские снимки проанализировали спутниковые снимки с нефтяным пятном в море близ Новороссийска и сделали выводы о масштабах аварии.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В акватории Новороссийска произошел разлив нефти, площадь пятна от выброса нефтепродуктов составила 80 квадратных километров, что оказалось в 400 раз больше ранее заявленных цифр, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба консорциума заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - "порядка 12 кубометров".

"Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Это показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа 2021 года, который исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Указанные выше данные - от 8 августа, более свежая информация со спутников пока не оглашалась.