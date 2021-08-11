Контрабанду сигарет пресекли на российско-абхазской границе

Более 650 пачек сигарет пытались ввезти нелегально из Абхазии в Россию, спрятав в автомобиле.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. На российско-абхазской границе выявлена очередная партия сигарет, перемещаемых с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нелегальный ввоз на территорию России более 650 пачек сигарет был пресечен в ходе совместных действий пограничников и таможенных органов в пункте пропуске Адлер. Сигареты были сокрыты от госконтроля и хранились в техполостях автомобиля.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю Контрабанда сигарет

Выявленную табачную продукцию и авто изъяли для принятия процессуального решения, образцы сигарет также направлены на экспертизу.

Погрануправление ФСБ России напоминает, что в его государственную функцию пограничного контроля входит проверка необходимых документов у граждан, а также осмотр транспортных средств и перевозимых на них грузов.