Жителей Краснодарского края предупредили о смерчах и подтоплениях

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Комплекс опасных погодных явлений прогнозируется в Краснодарском крае в четверг и пятницу, ожидается сильный дождь, подъем уровня воды в реках, в том числе из-за засоренности русел, над морем ожидается формирование смерчей, сообщает РИА Новости со ссылкой на штормовое предупреждение Гидрометцентра России.

"В Краснодарском крае сохранится комплекс метеорологических явлений:... сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 метра в секунду; на реках и водотоках резкие подъемы уровня воды с достижением опасных отметок, дополнительному подъему уровня будет способствовать засоренность русел и возникновение заторных явлений; над Черным морем на участке Анапа – Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что над Черным морем сформировался мезоциклон. Этим термином обозначается компактный циклон, обладающий большей энергией, чем обычный циклон. Его появление связывают с сильными ветрами, дождем и градом.