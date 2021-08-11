20:00 11 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR86.63
Поиск
Шторм в городе Сочи, архивное фото

Жителей Краснодарского края предупредили о смерчах и подтоплениях

© Sputnik / Михаил Мордасов
Новости
Получить короткую ссылку
248 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0b/1033019502.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210811/1033019508/Zhiteley-Krasnodarskogo-kraya-predupredili-o-smerchakh-i-podtopleniyakh.html

На Черноморском побережье России сохраняется комплекс опасных погодных явлений, самая сильная непогода ожидается в Крыму.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Комплекс опасных погодных явлений прогнозируется в Краснодарском крае в четверг и пятницу, ожидается сильный дождь, подъем уровня воды в реках, в том числе из-за засоренности русел, над морем ожидается формирование смерчей, сообщает РИА Новости со ссылкой на штормовое предупреждение Гидрометцентра России.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа

"В Краснодарском крае сохранится комплекс метеорологических явлений:... сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 метра в секунду; на реках и водотоках резкие подъемы уровня воды с достижением опасных отметок, дополнительному подъему уровня будет способствовать засоренность русел и возникновение заторных явлений; над Черным морем на участке Анапа – Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что над Черным морем сформировался мезоциклон. Этим термином обозначается компактный циклон, обладающий большей энергией, чем обычный циклон. Его появление связывают с сильными ветрами, дождем и градом.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Всему виной жара: природные пожары в Италии
Пожары в Турции сменили ливни
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться