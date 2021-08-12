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Крупный штраф назначен предъявителю поддельного паспорта на границе с Абхазией

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Sputnik Абхазия
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Мужчина пытался незаконно пересечь российско-абхазскую границу, предъявив в качестве документа на право выезда из РФ заведомо поддельный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Иностранному гражданину, предъявившему поддельный паспорт, Адлерским районным судом Сочи Краснодарского края назначено наказание в виде крупного штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Пограуправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина был остановлен пограничниками в пункте пропуска "Адлер" при выезде из России в Абхазию. Он предъявил в качестве действительного документа на право выезда из РФ заведомо поддельный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь.

Эксперты установили, что документ был изготовлен с использованием сканера и цветного принтера самодельным способом.

Правонарушителям по статьям УК РФ "покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ" и "использование заведомо поддельного паспорта гражданина" грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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