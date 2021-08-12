Ученые сравнили эффективность разных вакцин от штамма "дельта"

Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование проводилось с января по июль.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.

При этом эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет 83 процента, заявил ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В исследовании приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer. Обе вакцины показывали хороший результат: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились.

"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 процентов <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента <...>)", — говорится в заключении специалистов.

Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna, а число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах.

Исследователи считают, что если рассматривать все случаи, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer.