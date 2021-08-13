Ливни, подтопления и эвакуация: юг России готовится к стихийным бедствиям

В Краснодарском крае до 14 августа включительно действует экстренное предупреждение по непогоде из-за "черноморского циклона", похожего по характеру на тропический шторм. Он обосновался на юге России и несет с собой сильные дожди и ветер.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Из-за непогоды закрыли все пляжи в Сочи, в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Крыму подтоплениям из-за ливней присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба, об этом пишет Ассоциация туроператоров России.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в пятницу 13 июня призвал горожан, проживающих в зонах подтопления, быть готовыми к эвакуации.

Как уточняет АТОР, этот же черноморский циклон 12 августа обрушился на черноморское побережье Турции: погибшими считаются 27 человек, повреждены или разрушены несколько мостов, 274 деревни остались без электричества, более тысячи человек были эвакуированы.

В ночь с 12 на 13 августа в некоторых районах Краснодарского края шел сильный ливень. Больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В Темрюкском районе менее чем за сутки уже выпало 175 миллиметров осадков, подтоплено порядка 800 домовладений. В Анапе, где за сутки выпала трехмесячная норма осадков, ливень смыл центральный пляж, некоторые улицы оказались затопленными. Сильно подтопило и поселок Витязево, где некоторые дороги ушли под воду.

"Всю ночь в некоторых муниципалитетах нашего региона шел сильный ливень. Где-то подтопило земельные участки, а где-то вода зашла в жилые дома. Но самое главное, что нигде не пришлось эвакуировать жителей", – передает слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Ассоциация туроператоров России.

Он также отметил, что по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды – ливень, гроза и шквалистый ветер. Не исключен подъем уровня воды в реках, есть риск схода селевых потоков. В связи с этим власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС.

В Сочи закрыли все городские пляжи. Такое решение 13 августа принял оперативный штаб по проведению курортного сезона в Сочи.

Кондратьев поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках.

"Мы не должны пропустить ситуацию с разливом рек, чтобы вовремя эвакуировать жителей. Всем главам на случай экстренной эвакуации людей подготовить пункты размещения и запасы питания", – заявил он.

Губернатор поручил также взять на контроль и продолжить работу по оповещению жителей края.

В Крыму из-за подтоплений, вызванных сильными ливневыми дождями циклона, уже погибли и пострадали люди. В Керчи за сутки ожидается 151 миллиметр осадков – 343% от месячной нормы в 44 миллиметра.

"Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибло, местоположение одного до сих пор не установлено, и еще 59 человек получили травмы различной степени тяжести", – заявил 13 августа глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

До Керчи стало труднее добраться и из соседнего Краснодарского края. В местном ГИБДД Краснодарского края предупредили, что в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление прилегающих территорий и части федеральной автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Сейчас ограничено движения на участке 65-го км протяженностью 300 метров, объезд есть через поселок Виноградный.

Как пишет Ассоциация туроператоров России, серьезный разгул стихии не напугал туристов. Маргарита Назарова, директор по стратегическому развитию компании "Мультитур", сейчас находится в Сочи и рассказывает, что в целом ситуация не напоминает катастрофу.

"Мы отдыхали на Красной Поляне, сейчас сами находимся в приморском кластере Сочи. Ситуация тут спокойная. Да, идет сильный дождь местами, но никакой глобальной катастрофы нет. Единственное – цвет у моря темный. Отели не подтоплены. Возможно, есть повреждения у гостиниц, которые находятся в низинах, но достоверных данных об этом пока нет", – обрисовала текущую ситуацию Назарова.

Клиенты компании "Дельфин" тоже настроены оптимистично. Отдых из-за непогоды прерывать не желают, пережидают дождь в отелях.

Путешественники, которые только планируют поехать на отдых в Краснодарский край, тоже не отказываются от намеченных планов, отметил руководитель "Дельфина" Сергей Ромашкин.

Он полагает, что у туристов выработался иммунитет к непогоде, ведь за текущий летний сезон это уже не первый случай. Ромашкин видит и положительный эффект от циклона: он поменял направление ветра и отогнал нефтяное пятно, образовавшееся из-за разлива нефти на танкере около порта Новороссийск и дошедшее практически до Анапы.

Туристы, отдыхающие в Крыму, тоже пока не проявляют беспокойства. К тому же, шторм бушует на востоке полуострова, где туристов сейчас не так много.