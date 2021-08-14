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Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за наводнения

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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Накануне Гидрометцентр предупредил о ливнях и возможных наводнениях на юге России, а также в в Поволжье и Калмыкии.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Более 450 человек эвакуировали из подтопленных в результате ливней районов в Анапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

© Sputnik / Николай Хижняк
Ливни, подтопления и эвакуация: юг России готовится к стихийным бедствиям

"На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий удара стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек", - говорится в сообщении.

Эвакуированных людей разместили в семи объектах. Отмечается, что в городе еще есть резерв на расселение более 350 человек, а также продолжается поиск дополнительных мест расселения на случай ухудшения обстановки. Пункт временного размещения развернули в селе Цибанобалка.

Сильные ливни шли в Краснодарском крае всю ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В ряде муниципалитетов введены режимы ЧС. Гидрометцентр предупредил о грозовых дождях с субботы по понедельник в регионе.

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