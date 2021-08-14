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Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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На территории Краснодарского края в 14 муниципальных образованиях действует режим чрезвычайной ситуации, вызванный залповыми ливнями, смерчами, градом и подтоплениями.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Николай Хижняк
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Президент России Владимир Путин в субботу провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране в режиме видеоконференции.

"Здесь за сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала активно мобилизовываться и превращаться в нагонную волну", - рассказал Кондратьев на совещании.

С 13 августа вода вошла на территории четырех детских лагерей Анапы, Темрюкского и Славянского районов, из которых эвакуировали около тысячи детей. Из-за ливней в ночь 14 августа также были подтоплены 1344 частных дома и 1683 придомовые территории. Жители домов расположили во временных пунктах размещения.

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