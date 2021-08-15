В Краснодарском крае продолжает действовать циклон

В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков, в 14 муниципальных образованиях действовал режим чрезвычайной ситуации, вызванный ливнями и подтоплениями.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Действие циклона прогнозируется до конца суток 15 августа, ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края, сообщает оперштаб.

По данным штаба, остается подтоплено 542 частных домовладения, 1520 придомовых территории.

Помощь населению оказывается адресно: уже освобождено от воды 1046 домовладения и 998 придомовых территорий, из зоны подтопления эвакуировано 1531 человек, из них 991 ребенок. Работы продолжаются.

В трех муниципальных образованиях - город Анапа, Темрюкский и Славянский район - развернуты 11 пунктов временного размещения, где находятся 1104 человек, из них 903 ребенка.

В крае в готовности 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС, общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники, в том числе от МЧС России – 355 человек, 101 единицы техники, 11 плавсредств.

16 августа на территория края ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду, преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.

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