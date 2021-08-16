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Россия направила в Абхазию мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1461)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210816/1033042661/Rossiya-napravila-v-Abkhaziyu-mobilnyy-gospital-dlya-patsientov-s-COVID-19.html

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Министерство обороны России по просьбе руководства Абхазии направило мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Стало известно, где в Абхазии будет размещен российский мобильный госпиталь

Автомобильная колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО вышла на 800-километровый марш из Буденновска Ставропольского края в Абхазию. 

Госпиталь будет дислоцирован на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. 

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1461)

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