Команда из Абхазии выступит на конкурсе "Танковый биатлон" АрМИ-2021

Армейские международные игры–2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Команда Абхазии выступит вместе с Мали во втором дивизионе конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр – 2021, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сборные, участвующие в конкурсе, разделены на два дивизиона по итогам выступления в 2020 году. Состоялась жеребьевка команд, участвующих в конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр – 2021.

В первый дивизион вошли 11 сборных из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили команды Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

В первом дивизионе на синих танках в "Индивидуальной гонке" выступят сборные Азербайджана и Сирии, на красных сборные Китая, Вьетнама и Сербии, на зеленых танках будут соревноваться сборные России, Казахстана и Венесуэлы, на желтых - сборные Беларуси и Узбекистана.

Во втором дивизионе на синих танках выступят Абхазия и Мали, на желтых - Киргизия и Южная Осетия, на красных - Лаос и Катар, на зеленых - Таджикистан и Мьянма.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа "Индивидуальная гонка".

По сумме результатов трех экипажей от каждой страны будут определены по восемь команд в каждом дивизионе для участия в полуфинальных эстафетах "Танкового биатлона", которые 31 августа и 1 сентября выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Лучшие команды второго дивизиона выявят сильнейшую сборную 3 сентября. В 2022 году она будет участвовать в 1 дивизионе.

Финальная эстафета команд первого дивизиона пройдет в день закрытия Игр 4 сентября на полигоне Алабино.