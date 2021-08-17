Морпехи Абхазии и Южной Осетии прибыли во Владивосток для участия в АрМИ-2021

Более пяти тысяч военнослужащих из 40 стран будут соревноваться на играх АрМИ-2021 в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Морпехи Абхазии, Южной Осетии и других стран прибыли во Владивосток для участия в финале конкурса "Морской десант" Армейских международных игр (АрМИ-2021), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

"Во Владивосток для участия в финальном этапе конкурса "Морской десант" Армейских международных игр (АрМИ-2021) прибыли сильнейшие морпехи КНР, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении.

Как уточнил Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача, от Абхазии во Владивостоке сейчас находятся курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ).

Большинство участников были доставлены из Москвы на Тихоокеанский флот военно-транспортной авиацией ВКС России. По прибытии команды прошли необходимые санитарные мероприятия.

Со вторника 17 августа команды приступают к приему вооружения и техники, которые предоставит российская сторона. Кроме того прибывшие гости ознакомятся с материальной частью полигонов, где пройдут этапы соревнований.

Всего в рамках конкурса участников ждет три этапа: "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета".

Соревнования будут проходить на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Торжественная церемония открытия конкурса "Морской десант-2021" состоится в воскресенье, 22 августа, во Владивостоке на стадионе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Армейские международные игры–2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.