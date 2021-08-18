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Шойгу: почти полмиллиона военных примут участие в АрМИ-2021

© Sputnik / Константин Морозов
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Sputnik Абхазия
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Международные армейские игры АрМИ-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября. Абхазия принимает участие в конкурсах.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Количество участников Армейских международных игр в 2021 году превысит 455 тысяч человек, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы военного ведомства России газете "Красная звезда".

© Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
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"В этом году общая численность участников АрМИ с учетом отборочных этапов в наших Вооруженных силах составила более 459 тысяч. Это летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи… Практически все, кто предназначен для ведения боевых действий", - сказал Шойгу.

Он рассказал, что АрМИ-2021 пройдут в 11 странах, а участие в 34 конкурсах примут более 280 команд из 34 государств, (в том числе из Абхазии и Южной Осетии). Впервые в играх будут участвовать военные из Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора. Кроме того, ожидаются 11 групп наблюдателей, четыре из которых будут из стран НАТО.

Три конкурса пройдут в 2021 году впервые: это "Тактический стрелок", состязания военных топографов "Меридиан" и музыкально-танцевальный конкурс "Армия культуры".

Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.

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