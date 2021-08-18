Шойгу: почти полмиллиона военных примут участие в АрМИ-2021

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Количество участников Армейских международных игр в 2021 году превысит 455 тысяч человек, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы военного ведомства России газете "Красная звезда".

"В этом году общая численность участников АрМИ с учетом отборочных этапов в наших Вооруженных силах составила более 459 тысяч. Это летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи… Практически все, кто предназначен для ведения боевых действий", - сказал Шойгу.

Он рассказал, что АрМИ-2021 пройдут в 11 странах, а участие в 34 конкурсах примут более 280 команд из 34 государств, (в том числе из Абхазии и Южной Осетии). Впервые в играх будут участвовать военные из Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора. Кроме того, ожидаются 11 групп наблюдателей, четыре из которых будут из стран НАТО.

Три конкурса пройдут в 2021 году впервые: это "Тактический стрелок", состязания военных топографов "Меридиан" и музыкально-танцевальный конкурс "Армия культуры".

Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.