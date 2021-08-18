Роспотребнадзор: у 18% перенесших коронавирус бессимптомно нет антител

Исследования показывают, что антитела, выработанные при COVID-19, остаются эффективными еще примерно семь месяцев.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Согласно результатам исследования, у 18% тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ученого в ходе прямого эфира Российского общества "Знание".

По словам инфекциониста, Роспотребнадзор провел интересный пилотный проект в 26 регионах России, в рамках которого, начиная с лета прошлого года, каждые два месяца 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу.

"Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - сказал Горелов.

Он отметил, что по рекомендациям прививаться от коронавирусной инфекции нужно через шесть месяцев после перенесенной болезни и уровень антител не имеет при этом никакого значения.

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