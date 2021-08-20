Союз виноделов России оценил прогнозы цен на виноград

Сильные осадки во второй половине августа в Краснодарском крае привели к серьезным подтоплениям населенных пунктов, а в Крыму угрожали селевыми потоками, что сказалось на сборе винограда.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Делать прогнозы по сбору и тем более динамике цен на виноград - это как гадать на кофейной гуще, заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович.

При этом он согласился, что природные катаклизмы, случившиеся в Краснодарском крае в период сбора винограда, скажутся на объеме его урожая в России.

Роскачество в пятницу сообщило, что производители российского винограда из-за климатических проблем и рисков сокращения урожая могут поднять цены не менее чем на 30%. Это в свою очередь может привести к удорожанию вина.

"На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае. Как скажется, мы сможем ответить по настоящему дней через десять, не раньше. А по поводу цен сегодня - это гадание на кофейной гуще", - сказал президент Союза виноделов.

Он отметил, что в Краснодарском крае самые большие по площади российские виноградники, и этим летом в регионе перед уборкой урожая выпало осадков в таком объеме, в каком никогда одномоментно ранее не выпадало.

Попович напомнил, что на Краснодарский край вылилось за последнее время количество осадков, никогда одномоментно не выпадавшее в таком объеме перед уборкой.

"Микроклимат, который сейчас создается на виноградниках, каждый день влияет на урожай. И финала сегодня не знает никто. Мы знаем одно - что пока плохо. Пока мы предполагаем, что где-то 15-20% урожая в Краснодарском крае мы можем потерять, а в течение семи-десяти дней окончательно оценим степень урона, и тогда станет понятно, будет винограда больше или меньше", - сказал Попович.

Он добавил, что потери в пределах 15-20% не значат, что цены подскочат на 15-20%. Точный прогноз можно будет дать, по мнению Поповича, только к ноябрю.

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