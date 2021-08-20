Гражданина Турции задержали на границе с Абхазией

Возле государственной границы России с Абхазией в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Гражданина Турции задержали за нарушение режимов государственной границы России с Абхазией, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина следовал в составе группы по туристическому маршруту. Однако у него не было документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне - паспорта и пропуска в пограничную зону.

Речь идет о населенных пунктах Нижняя Шиловка и Веселое Адлерского района Сочи.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, Адлерский районный суд назначил ему штраф.

Нарушитель правил въезда (прохода) в пограничную зону и пребывания в ней Адлерским районным судом привлечен к ответственности по ч.1.1 ст. 18.2 КоАП РФ в виде штрафа.

Пограничное управление напоминает, что для беспрепятственного пребывания в пограничной зоне все иностранные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность, обязаны иметь при себе соответствующий пропуск.