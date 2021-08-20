Скалодром покорен: команда из Абхазии готовится к "Эльбрусскому кольцу-2021"

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Военнослужащие Абхазии в рамках подготовки к "Эльбрусскому кольцу-2021" на АрМИ-2021 выполнили специальную задачу "Лазание на скалодроме" в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания.

В ходе подготовки военнослужащие высокогорного подразделения Абхазии опробовали свои силы на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

Также в подготовке к соревнованиям принимают участие военнослужащие из 9 стран: России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

За звание лучшего горного подразделения будет соревноваться более 90 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Российскую команду представляют военнослужащие Воздушно-десантных войск, которые победили на всеармейском этапе Вооруженных Сил России в июле текущего года.

Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение пройдут в период с 22 августа по 5 сентября 2021 года и завершатся маршем в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.