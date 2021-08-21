10:44 21 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск

Абхазия участвует в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

© Foto / пресс-служба Президента РА
Новости
Получить короткую ссылку
5801
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/15/1033074254.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210821/1033074330/Abkhaziya-uchastvuet-v-prazdnovanii-800-letiya-Nizhnego-Novgoroda.html

Абхазская делегация принимает участие в юбилейных торжествах по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа участвует в праздничных мероприятиях к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба главы государства.

В архиерейской резиденции при кафедральном соборе Св. Александра Невского состоялась встреча Алхаса Квициниа с Главой Нижегородской митрополии, епископом Русской православной церкви митрополитом Георгием. Квициниа преподнес митрополиту Евангелие на абхазском языке.

В составе абхазской делегации: заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, министр иностранных дел Даур Кове, заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барцыц, глава Администрации Пицунды Руслан Хунцария.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
Испорченная мебель и грязь кругом: последствия потопа в Сухуме
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться