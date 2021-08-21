Абхазия участвует в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Абхазская делегация принимает участие в юбилейных торжествах по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа участвует в праздничных мероприятиях к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба главы государства.

В архиерейской резиденции при кафедральном соборе Св. Александра Невского состоялась встреча Алхаса Квициниа с Главой Нижегородской митрополии, епископом Русской православной церкви митрополитом Георгием. Квициниа преподнес митрополиту Евангелие на абхазском языке.

В составе абхазской делегации: заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, министр иностранных дел Даур Кове, заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барцыц, глава Администрации Пицунды Руслан Хунцария.