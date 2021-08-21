В субботу Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин лично поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города, отметив, что волжскими далями буквально захватывает дух. Об этом сообщает РИА Новости.

"Здравствуйте, дорогие нижегородцы, уважаемые гости великого города. Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает", - сказал президент, выступая на концерте в честь 800-летия города.

Путин также отметил точность высказывания русского живописца Ильи Репина, который подметил, что Нижний Новгород – это город, "царственно поставленный над всем востоком России".

"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе", - подчеркнул президент.

Ровно в 20:21 началось гала-шоу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, так как юбилей пришелся на 2021 год.

Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги. Это место называется Стрелка, и именно на ее фоне установлена огромная сцена, на которой проходит концерт.

В торжествах, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода участвует и делегация из Абхазии во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа.