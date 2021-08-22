В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО

С 22 августа для получения полиса ОСАГО в России водителям не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. В России водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Эксперты страхового рынка уверены: потребители позитивно воспримут нововведение, потому что оформить "автогражданку" теперь будет проще, но и здесь есть свои подводные камни, пишет РИА Новости.

Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александр Крайник уверен: прохождение техосмотра для ОСАГО было целым квестом для водителя. Состоял этот квест из неудобств, поиска станции техосмотра и длинных очередей. А водители, которые запоздали с прохождением ТО, были вынуждены ехать с просроченным ОСАГО.

"Конечно, эта инициатива придется по душе автомобилистам - как минимум больше не будет проблем с оформлением ОСАГО по причине отсутствия диагностической карты или каких-то технических сбоев в системе ЕАИСТО, а со страховых компаний сняли несвойственную им функцию - контролера прохождения ТО. Процесс станет проще, а это всегда отличные новости", - рассказал Крайник.

"Процесс покупки полиса существенно не изменится, но будет удобнее. Одним документом при оформлении станет меньше, а время на сбор документов сократится", - добавил, в свою очередь, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.

Между тем, он обращает внимание: изменения в закон коснулись только списка документов, необходимых для заключения договора страхования. То есть автовладельцам следует учитывать, что страховые компании все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты.

РСА также напоминает, что прохождение техосмотра является по-прежнему обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тысячи рублей.

Крайник из "Сравни.ру" уверен: все это приведет к позитивной тенденции прохождения нормального техосмотра, у клиентов больше не будет возникать острой потребности срочного оформления ТО, чтобы побыстрее купить ОСАГО. Люди смогут спокойно планировать свое время для посещения станций техосмотра и проходить его "по-настоящему".