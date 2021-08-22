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Километровый флаг России развернули в Крыму

© Sputnik / Артем Житенев
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Sputnik Абхазия
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Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага, установленный на основании Указа президента РФ в 1994 году.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российский триколор длиной в тысячу метров развернули на набережной международного детского центра "Артек" в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского лагеря.

Акция приуроченная ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа, прошла накануне праздника. В ней приняли участие 600 человек.

С лозунгом "В единстве – сила, а в силе единства – победа" артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Праздник был установлен указом президента России в 1994 году.

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