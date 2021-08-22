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Путин поручил выплатить всем категориям пенсионеров по 10 тысяч рублей

© Sputnik / POOL/Сергей Савостьянов
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Sputnik Абхазия
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Еще одна категория граждан, которым государство окажет поддержку, - это военнослужащие,Путин предложил выплатить им по 15 тысяч рублей.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал выплатить всем категориям пенсионеров разово по 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что инфляция сейчас в России 6,5%, однако она прогнозировалась в районе 4%, и власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Но этого оказалось недостаточно.

"Она (пенсия - прим.) все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему - потому что структура потребления у них другая", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин попросил "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, дополнительно выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

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