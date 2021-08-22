Власти Нижегородской области встретились с делегацией из Абхазии

СУХУМ 22 авг - Sputnik. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян принял делегацию из Абхазии во главе с руководителем администрации президента Алхасом Квициниа, сообщает пресс-служба президента Бжания.
Квициниа передал поздравительную ноту в часть 800-летия Нижнего Новгорода от президента Республики Абхазия Аслана Бжания, после чего стороны обсудили вопросы сотрудничества. В этом году исполняется 10 лет со дня подписания соглашения об установлении партнерских связей между Нижегородской областью и Абхазией
Андрей Саносян поблагодарил за участие в юбилейных мероприятиях.
"Мы благодарны вам за внимание к нашему региону, а также за желание разделить с нами радость торжеств, приуроченных к 800-летнему юбилею", - сказал Саносян.
В свою очередь Алхас Квициниа поблагодарил руководство Нижегородской области за теплый прием. Он подчеркнул важность развития сотрудничества во многих сферах.
Встреча прошла с участием почетного консула Абхазии в Нижнем Новогород Владимира Литвинчук и местных властей.