Власти Нижегородской области встретились с делегацией из Абхазии

В ходе трехдневного визита в Нижний Новгород делегация Абхазия посетила праздничные мероприятия в честь 800-летия города, и познакомилась с его основными достопримечательностями.

СУХУМ 22 авг - Sputnik. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян принял делегацию из Абхазии во главе с руководителем администрации президента Алхасом Квициниа, сообщает пресс-служба президента Бжания.

Квициниа передал поздравительную ноту в часть 800-летия Нижнего Новгорода от президента Республики Абхазия Аслана Бжания, после чего стороны обсудили вопросы сотрудничества. В этом году исполняется 10 лет со дня подписания соглашения об установлении партнерских связей между Нижегородской областью и Абхазией

Андрей Саносян поблагодарил за участие в юбилейных мероприятиях.

"Мы благодарны вам за внимание к нашему региону, а также за желание разделить с нами радость торжеств, приуроченных к 800-летнему юбилею", - сказал Саносян.

В свою очередь Алхас Квициниа поблагодарил руководство Нижегородской области за теплый прием. Он подчеркнул важность развития сотрудничества во многих сферах.

Встреча прошла с участием почетного консула Абхазии в Нижнем Новогород Владимира Литвинчук и местных властей.