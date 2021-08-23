Назван способ замедлить мутации коронавируса

Мутации коронавируса опасны тем, что могут сделать болезнь более тяжелой или заразной, при этом снизить иммунную защиту, выработанную при вакцинации.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавируса — вакцинировать 80-90% населения планеты, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Изменение вируса уменьшает вакцинный иммунитет, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется, пояснил Жемчугов.

"Если эффективность вакцины больше 50%, нарастает иммунная прослойка, если меньше, то она будет топтаться на месте или уменьшаться за счет появления новых вариантов вируса. Тогда с какого-то момента надо будет делать новую вакцину", — отметил иммунолог.

При этом скорость появления новых разновидностей вируса зависит от степени его распространения на земле, рассказал врач-иммунолог.

Другой способ решить проблему мутаций COVID-19 — это разработка принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций, добавил специалист.

Жемчугов рассказал, что в Центре имени Гамалеи планируют зарегистрировать технологию, которая позволит в очень короткие сроки, несколько недель или месяцев, создавать новые вакцины против очередных вариантов COVID-19.