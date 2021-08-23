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Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
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Стоимость самой популярной криптовалюты в мире биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 05:42 мск рос в цене на чуть более 2,5% - до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тысячи.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% - до 49 915 долларов. 

Биткоин потерял в мае почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

Приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд.

Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.

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