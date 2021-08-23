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Российские военнослужащие отразили авиационные удары "врага" в горах Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210823/1033085223/Rossiyskie-voennosluzhaschie-otrazili-aviatsionnye-udary-vraga-v-gorakh-Abkhazii.html

В двусторонних учениях задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили ракетные и авиационные удары условного противника на горных полигонах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие выполнили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, которые были поражены из зенитно-ракетных комплексов С-300, "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

Стрельба осуществлялась как с оборудованных позиций, так и с коротких остановок при движении в составе колонн.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет завершен к 15 сентября.

Учения проводятся на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

 

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