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Абхазия выступит четвертой на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
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В конкурсе принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Команда абхазских военных альпинистов по итогам жеребьевки выступит четвертой в международном конкурсе на звание лучшего высокогорного подразделения "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Минобороны России
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Жеребьевка прошла накануне официального открытия конкурса в Центре горной подготовки и выживания "Терскол" в Приэльбрусье. По итогам определился порядок выступления команд на соревновании.

Команда России будет выступать первой, второй – команда Узбекистана, третьей выступит команда Казахстана, Абхазия - на четвертом, на пятом месте – команда Пакистана, Индия – на шестом, седьмые – альпинисты Китая. В этом порядке команды выполнят пятнадцать специальных заданий соревнований конкурса.

Команды Армении и Южной Осетии представлены двумя военнослужащими, которые будут выполнять только финальную специальную задачу "Скоростной забег по маршруту поляна Азау – вулкан Эльбрус".

В честь открытия соревнований для участников и гостей конкурса с концертной программой выступили Ансамбль песни и пляски ЮВО и творческие коллективы республики.

"Конкурс по-настоящему мужской, каждому участнику команд-соискателей первенства представится возможность проявить бойцовские качества, силу, выносливость и волю к победе", – обратился к командам начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

Команду Вооруженных сил Российской Федерации на международном этапе представляет взвод альпинистов Воздушно-десантных войск, который победил на всероссийском этапе соревнования.

Техническая комиссия провела смотр готовности личного состава, имущества и снаряжения команд для выполнения специальных задач.

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