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Минздрав России обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Павел Лисицын
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210824/1033093654/Minzdrav-Rossii-obnovil-vremennye-rekomendatsii-po-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

В России в настоящее время зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения России опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса.

"Спутник Лайт" официально разрешили использовать для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19.

В Абхазии с 10 августа продолжается кампания по вакцинации российским препаратом "Спутник Лайт".

© Sputnik / Виталий Белоусов
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В обновленной версии рекомендаций есть расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ.

"Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — указано в тексте.

Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.

В заключение специалисты просят медиков вести просветительскую работу с населением, объясняя, что профилактические препараты не вызывают COVID-19, а лишь создают иммунный ответ.

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