Минздрав России обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

В России в настоящее время зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения России опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса.

"Спутник Лайт" официально разрешили использовать для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19.

В Абхазии с 10 августа продолжается кампания по вакцинации российским препаратом "Спутник Лайт".

В обновленной версии рекомендаций есть расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ.

"Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — указано в тексте.

Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.

В заключение специалисты просят медиков вести просветительскую работу с населением, объясняя, что профилактические препараты не вызывают COVID-19, а лишь создают иммунный ответ.