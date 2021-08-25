Гражданин закавказской республики осужден в Сочи за попытку контрабанды наркотиков

Правонарушитель пытался выехать из России в Абхазию, когда был остановлен на пешеходной составляющей МАПП "Адлер".

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гражданин одной из закавказских республик осужден за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Адлерским районным судом города Сочи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Правонарушителя остановили при выезде из России в Абхазию на пешеходной составляющей МАПП "Адлер". При осмотре у него обнаружили сверток с белым порошком.

В соответствии с заключением экспертно-криминалистического отдела УВД по Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю, содержимым свертка оказалось наркотическое средство мефедрон весом 0,81 грамма.

Приговор вступил в законную силу.