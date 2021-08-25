11:35 25 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.95
  • EUR86.81
Поиск

Гражданин закавказской республики осужден в Сочи за попытку контрабанды наркотиков

© Foto / ФСБ РФ
Новости
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/19/1033100041.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210825/1033100118/Grazhdanin-zakavkazskoy-respubliki-osuzhden-v-Sochi-za-popytku-kontrabandy-narkotikov.html

Правонарушитель пытался выехать из России в Абхазию, когда был остановлен на пешеходной составляющей МАПП "Адлер".

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гражданин одной из закавказских республик осужден за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Адлерским районным судом города Сочи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Правонарушителя остановили при выезде из России в Абхазию на пешеходной составляющей МАПП "Адлер". При осмотре у него обнаружили сверток с белым порошком.

В соответствии с заключением экспертно-криминалистического отдела УВД по Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю, содержимым свертка оказалось наркотическое средство мефедрон весом 0,81 грамма.

Приговор вступил в законную силу.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Афганистан – загадочная страна с тяжелой судьбой
Боевая стрельба из "Града": учения в армейском корпусе Северного флота
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться