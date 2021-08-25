16:09 25 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.74
  • EUR86.58
Поиск

Ученые установили процент заболевших COVID-19 среди привитых

© Sputnik / Магда Хибелли
Новости
Получить короткую ссылку
3601
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/13/1032871658.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210825/1033101566/Uchenye-ustanovili-protsent-zabolevshikh-COVID-19-sredi-privitykh.html

Ученые из Нидерландов проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 в большой группе вакцинированных медицинских работников.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. После получения полного курса вакцины заболели менее одного процента из тест-группы, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Названы вакцины, которые лучше всего защищают от COVID-19

Отмечается, что практически во всех случаях был выявлен новый штамм коронавируса "дельта".

Ученые напоминают, что ни одна из используемых в настоящее время в мире вакцин против COVID-19 не обладает 100-процентной эффективностью.

Исследователи из Медицинского центра Эразмус и Университета Радбауд в Нидерландах проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников в двух местных больницах.

Они изучали только так называемые прорывные инфекции, симптомы которых проявились более чем через 14 дней после введения второй дозы вакцины, при условии, что за 45 дней или более до этого у человека не было положительного результата на коронавирус.

Анализ показал, что из 24 706 человек, получивших полный курс векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65 процента от всех привитых.

Все случаи, как отмечают авторы, носили легкий характер, и никто из заболевших не был госпитализирован. Большинство инфекций — 90,5 процентов — было вызвано дельта-вариантом SARS-CoV-2. Средний возраст заболевших составил 25,5 лет.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Афганистан – загадочная страна с тяжелой судьбой
Боевая стрельба из "Града": учения в армейском корпусе Северного флота
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться