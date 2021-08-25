Ученые установили процент заболевших COVID-19 среди привитых

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. После получения полного курса вакцины заболели менее одного процента из тест-группы, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Отмечается, что практически во всех случаях был выявлен новый штамм коронавируса "дельта".

Ученые напоминают, что ни одна из используемых в настоящее время в мире вакцин против COVID-19 не обладает 100-процентной эффективностью.

Исследователи из Медицинского центра Эразмус и Университета Радбауд в Нидерландах проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников в двух местных больницах.

Они изучали только так называемые прорывные инфекции, симптомы которых проявились более чем через 14 дней после введения второй дозы вакцины, при условии, что за 45 дней или более до этого у человека не было положительного результата на коронавирус.

Анализ показал, что из 24 706 человек, получивших полный курс векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65 процента от всех привитых.

Все случаи, как отмечают авторы, носили легкий характер, и никто из заболевших не был госпитализирован. Большинство инфекций — 90,5 процентов — было вызвано дельта-вариантом SARS-CoV-2. Средний возраст заболевших составил 25,5 лет.