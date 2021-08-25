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Лагеря для студентов и школьников Абхазии могут создать на базе вузов России

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210825/1033102527/Lagerya-dlya-studentov-i-shkolnikov-Abkhazii-mogut-sozdat-na-baze-vuzov-Rossii.html

В Москве прошла встреча заместителя министра науки и высшего образования РФ Натальи Бочаровой с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Минобрнауки России предложило создать лагеря для студентов и старшеклассников из Абхазии на базе ведущих российских вузов, сообщается на сайте ведомства.

Студенты на лекции
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В рамках встречи замминистра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой с главой МИД Абхазии Дауром Кове было предложено рассмотреть возможность проведения на базе ведущих вузов России летних и зимних лагерей для студентов и старшеклассников из Абхазии.

Бочарова рассказала коллегам из Абхазии о достижениях российской системы высшего образования.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, прием абхазских граждан на обучение в российские вузы в рамках правительственной квоты, проведение совместных мероприятий для студентов двух стран, а также снабжение учебно-методической литературой.

В 2021 году также может состояться визит в Абхазию делегации Министерства образования и науки России.

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