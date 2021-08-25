Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру

Новое программное обеспечение компании Samsung активируют на всех телевизорах бренда при подключению устройства к интернету.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Компания Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer.

Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит число случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.

Механизм работает следующим образом:после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.

В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.