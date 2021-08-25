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Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру

© AFP 2019 / JUNG YEON-JE
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210825/1033103281/Samsung-smozhet-blokirovat-televizory-po-vsemu-miru.html

Новое программное обеспечение компании Samsung активируют на всех телевизорах бренда при подключению устройства к интернету.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Компания Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer.

Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит число случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.

Механизм работает следующим образом:после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.

В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.

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