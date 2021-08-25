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Шесть граждан России задержаны на границе с Абхазией

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210825/1033103297/Shest-grazhdan-Rossii-zaderzhany-na-granitse-s-Abkhaziey.html

Возле государственной границы России с Абхазией в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Шестеро граждан России были выявлены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в пограничной зоне у российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления.

Россияне находились в пограничной зоне, в населенных пунктах Нижняя Шиловка и Веселое Адлерского района Сочи, без документов, дающих право нахождения там.

Адлерским районным судом Краснодарского края иностранные граждане за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону и пребывания в ней привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Пограничное управление напоминает, что для беспрепятственного пребывания в пограничной зоне все иностранные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность, обязаны иметь при себе соответствующий пропуск.

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