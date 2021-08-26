Шойгу осмотрел экспозицию форума "Армия-2021" и новейшую технику ВКС

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу смотрел экспозицию Международного военно-технического форума "Армия-2021", особое внимание глава военного ведомства уделил военно-техническому сотрудничеству, образованию и медицине.
Министр обороны начал обход со стенда ФС ВТС и Рособоронэкспорта. Глава службы по военно-техническому развитию Дмитрий Шугаев рассказал главе военного ведомства, что на форуме представлены делегации на самом высоком уровне - лица, принимающие решение о покупке нашей техники. По словам Шугаева, за прошедшие три дня выставки были проведены важные крупные переговоры.
Глава ФСВТС подчеркнул, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг", военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейста "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж", автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.
В ходе осмотра Шойгу посетил и экспозиции зарубежных государств, представленные на форуме, в том числе Казахстана, Индии, Белоруссии, Пакистана.
Инновации и образование
Глава военного ведомства России посетил экспозицию военного инновационного технополиса "Эра"где ему представили электромобиль "Эра", разработанный в технополисе для ВС РФ. По информации разработчиков, в ходе проведения учений "Славянское братство" электромобиль подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.
Еще одна разработка технополиса – комплекс обнаружения и распознавания вооружения и техники "Око" с лазерным подсветом цели для поражения высокоточным оружием.
Основное внимание глава военного ведомства уделил разработкам в сфере медицины и образования.
Вместе с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой Шойгу осмотрел экспозицию, на которой были представлены медицинские разработки. В частности, слушатели филиала Военно-медицинской академии продемонстрировали многофункциональный высокотехнологичный робот-тренажер, который используется в учебном процессе в симуляционных центрах академии для обучения курсантов, ординаторов, слушателей. На одном из них министру показали оказание экстренной помощи.
В этом году на форуме представлена экспозиция "Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация", на которой военные учебные заведения представили ряд виртуальных тренажеров.
Тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа "Хамелеон VR. Дуэль", разработанный с учетом боевого сирийского опыта, представило десантное училище. Как рассказали министру обороны, его уникальность в том, что военнослужащий ведет бой не с виртуальным противником, а с реальным военнослужащим в виртуальной среде. Осматривая виртуальный тренажер, министр отметил, что такие тренажеры необходимо использовать не только для подготовки курсантов, то и поставить в войска.
Еще одна разработка предназначена для подготовки летчиков. Авиатренажер Diamond DA-42T (российская версия австрийских самолетов Diamond) сейчас проходит апробацию в краснодарском летное училище в рамках. Он представляет из себя полностью идентичную тренажерную кабину самолета, и летчики смогут отработать на нем всевозможные сложные ситуации. Глава военного ведомства обратил внимание руководителей органов военного управления, что такие тренажеры должны поступать в учебные заведения одновременно с учебно-боевой техникой.
Кроме того, главе военного ведомства показали систему "Умная аудитория", с интегрированными элементами искусственного интеллекта и виртуальный ассистент - инновационную разработку в области довузовского образования, представляющую из себя облачную внутрисетевую базу данных научных материалов по всем учебным дисциплинам. Также министр посетил экспозиции гражданских вузов России, представивших свои разработки на форуме, в частности, стенд МФТУ имени Баумана.
Осмотр воздушно-космических сил
Накануне 25 августа Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел также авиационную технику и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке.
По итогам осмотра он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М "Аллигатор", которое позволило бы экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается.
Главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях.
- Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"© Foto / Savitskiy Vadim
- Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"© Foto / Savitskiy Vadim
- Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"© Foto / Savitskiy Vadim
Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракетами "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М".
"С дальностью поражения четыре-шесть километров "Атака", "восемь – Вихрь" и десять километров – "Вихрь-М2. То есть, машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - сказал Суровикин.
Вертолеты Ка-52М будут оснащаться ракетами "Вихрь-М" в 2022 году, сказал Суровикин.
При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-ом – завершить испытания.
Министру доложили также, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолётов Ми-24 выполнена, проведена демонстрация, облёт техники. "Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет", - доложили министру.
"У нас эти показания кто-то записывает? Чтоб потом не отказались – про 40 лет ресурса", - отметил министр.
Шойгу также распорядился с 2021 года начать поставку в учебные центры представленную на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиатехники, а с 2023 года – развернуть эти комплекты их в частях.
Испытания стрелкового оружия для летчиков
Министр обороны России Сергей Шойгу дал в среду посетил также стрелковый центр Калашникова на территории парка "Патриот" и дал поручение завершить госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС.
Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева ПЛК для личной самообороны пилота, жилет с комплектом оборонительных гранат. Был презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом 3 килограмма питается магазинами на 30 патронов. Были также представлены новая снайперская полуавтоматическая винтовка СВЧ и новейший ручной реактивный гранатомет с 40 мм боеприпасом.
Ознакомившись с оружием и выслушав доклад главного конструктора о перспективах ввода в нового боевого снаряжения в строй, глава российского военного ведомства поручил завершить государственные испытания не в 2023-м, как было доложено на месте демонстрации образцов вооружения, а уже в следующем году. Главный конструктор концерна заверил, что поручение министра обороны будет выполнено уже в 2022 году.
При этом министр одобрил новые оружейные разработки. "Ведь сделали же, а сколько лет говорили об этом, начиная с 2012 года! Вот именно такой комплект мы и заказывали!", - заключил Шойгу после презентации работы стрелкового комплекса.
Главе военного ведомства также продемонстрировали комплекты новейших бронежилетов. Разработчики защитного снаряжения доложили, что выполнили поручение министра по улучшению его эргономичности без снижения защитной площади и характеристик. Бронежилеты, обладая достаточной площадью противопульной защиты, не мешают подвижности на поле боя. Снаряжение быстро подгоняется под параметры человека, при этом основная весовая нагрузка жилета распределяется на пояс, а не на плечи.
"Речь идет, прежде всего, об оптимальном распределении веса, а не только его уменьшении", - пояснили на стенде.
"Молодцы! Ведь можете! Спасибо!" - поблагодарил Шойгу разработчиков бронежилетов.