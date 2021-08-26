Шойгу осмотрел экспозицию форума "Армия-2021" и новейшую технику ВКС

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического форма "Армия-2021", а также технику и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке и посетил стрелковый центр Калашникова на территории парка "Патриот".

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу смотрел экспозицию Международного военно-технического форума "Армия-2021", особое внимание глава военного ведомства уделил военно-техническому сотрудничеству, образованию и медицине.

Министр обороны начал обход со стенда ФС ВТС и Рособоронэкспорта. Глава службы по военно-техническому развитию Дмитрий Шугаев рассказал главе военного ведомства, что на форуме представлены делегации на самом высоком уровне - лица, принимающие решение о покупке нашей техники. По словам Шугаева, за прошедшие три дня выставки были проведены важные крупные переговоры.

Глава ФСВТС подчеркнул, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг", военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейста "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж", автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.

В ходе осмотра Шойгу посетил и экспозиции зарубежных государств, представленные на форуме, в том числе Казахстана, Индии, Белоруссии, Пакистана.

Инновации и образование

Глава военного ведомства России посетил экспозицию военного инновационного технополиса "Эра"где ему представили электромобиль "Эра", разработанный в технополисе для ВС РФ. По информации разработчиков, в ходе проведения учений "Славянское братство" электромобиль подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.

© Foto / Alexey Ereshko Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"

Еще одна разработка технополиса – комплекс обнаружения и распознавания вооружения и техники "Око" с лазерным подсветом цели для поражения высокоточным оружием.

Основное внимание глава военного ведомства уделил разработкам в сфере медицины и образования.

Вместе с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой Шойгу осмотрел экспозицию, на которой были представлены медицинские разработки. В частности, слушатели филиала Военно-медицинской академии продемонстрировали многофункциональный высокотехнологичный робот-тренажер, который используется в учебном процессе в симуляционных центрах академии для обучения курсантов, ординаторов, слушателей. На одном из них министру показали оказание экстренной помощи.

© Foto / Savitskiy Vadim Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"

В этом году на форуме представлена экспозиция "Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация", на которой военные учебные заведения представили ряд виртуальных тренажеров.

Тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа "Хамелеон VR. Дуэль", разработанный с учетом боевого сирийского опыта, представило десантное училище. Как рассказали министру обороны, его уникальность в том, что военнослужащий ведет бой не с виртуальным противником, а с реальным военнослужащим в виртуальной среде. Осматривая виртуальный тренажер, министр отметил, что такие тренажеры необходимо использовать не только для подготовки курсантов, то и поставить в войска.

© Foto / Savitskiy Vadim Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"

Еще одна разработка предназначена для подготовки летчиков. Авиатренажер Diamond DA-42T (российская версия австрийских самолетов Diamond) сейчас проходит апробацию в краснодарском летное училище в рамках. Он представляет из себя полностью идентичную тренажерную кабину самолета, и летчики смогут отработать на нем всевозможные сложные ситуации. Глава военного ведомства обратил внимание руководителей органов военного управления, что такие тренажеры должны поступать в учебные заведения одновременно с учебно-боевой техникой.

Кроме того, главе военного ведомства показали систему "Умная аудитория", с интегрированными элементами искусственного интеллекта и виртуальный ассистент - инновационную разработку в области довузовского образования, представляющую из себя облачную внутрисетевую базу данных научных материалов по всем учебным дисциплинам. Также министр посетил экспозиции гражданских вузов России, представивших свои разработки на форуме, в частности, стенд МФТУ имени Баумана.

Осмотр воздушно-космических сил

Накануне 25 августа Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел также авиационную технику и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке.

По итогам осмотра он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М "Аллигатор", которое позволило бы экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается.

Главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях.

Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021" © Foto / Savitskiy Vadim

Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021" © Foto / Savitskiy Vadim

Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021" © Foto / Savitskiy Vadim 1 / 3 © Foto / Savitskiy Vadim Министр обороны России осмотрел новейшие разработки на форуме "Армия-2021"

Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракетами "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М".

"С дальностью поражения четыре-шесть километров "Атака", "восемь – Вихрь" и десять километров – "Вихрь-М2. То есть, машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - сказал Суровикин.

Вертолеты Ка-52М будут оснащаться ракетами "Вихрь-М" в 2022 году, сказал Суровикин.

При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-ом – завершить испытания.

Министру доложили также, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолётов Ми-24 выполнена, проведена демонстрация, облёт техники. "Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет", - доложили министру.

"У нас эти показания кто-то записывает? Чтоб потом не отказались – про 40 лет ресурса", - отметил министр.

Шойгу также распорядился с 2021 года начать поставку в учебные центры представленную на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиатехники, а с 2023 года – развернуть эти комплекты их в частях.

Испытания стрелкового оружия для летчиков

Министр обороны России Сергей Шойгу дал в среду посетил также стрелковый центр Калашникова на территории парка "Патриот" и дал поручение завершить госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС.

© Foto / Savitskiy Vadim Министр обороны в павильоне концерна "Калашников"

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева ПЛК для личной самообороны пилота, жилет с комплектом оборонительных гранат. Был презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом 3 килограмма питается магазинами на 30 патронов. Были также представлены новая снайперская полуавтоматическая винтовка СВЧ и новейший ручной реактивный гранатомет с 40 мм боеприпасом.

© Foto / Alexey Ereshko Министр обороны в павильоне концерна "Калашников"

Ознакомившись с оружием и выслушав доклад главного конструктора о перспективах ввода в нового боевого снаряжения в строй, глава российского военного ведомства поручил завершить государственные испытания не в 2023-м, как было доложено на месте демонстрации образцов вооружения, а уже в следующем году. Главный конструктор концерна заверил, что поручение министра обороны будет выполнено уже в 2022 году.

При этом министр одобрил новые оружейные разработки. "Ведь сделали же, а сколько лет говорили об этом, начиная с 2012 года! Вот именно такой комплект мы и заказывали!", - заключил Шойгу после презентации работы стрелкового комплекса.

© Foto / Savitskiy Vadim Министр обороны в павильоне концерна "Калашников"

Главе военного ведомства также продемонстрировали комплекты новейших бронежилетов. Разработчики защитного снаряжения доложили, что выполнили поручение министра по улучшению его эргономичности без снижения защитной площади и характеристик. Бронежилеты, обладая достаточной площадью противопульной защиты, не мешают подвижности на поле боя. Снаряжение быстро подгоняется под параметры человека, при этом основная весовая нагрузка жилета распределяется на пояс, а не на плечи.

"Речь идет, прежде всего, об оптимальном распределении веса, а не только его уменьшении", - пояснили на стенде.

"Молодцы! Ведь можете! Спасибо!" - поблагодарил Шойгу разработчиков бронежилетов.