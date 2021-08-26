Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, есть погибшие

Два взрыва с интервалом примерно в час произошли у аэропорта Кабула рядом с отелем, где собирались американцы.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Возле аэропорта Кабула произошли два взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

По предварительным данным, погибли 13 человек, включая детей и солдат США. Не менее 15 человек ранены, в том числе талибы*. Позднее СМИ сообщили, что число раненых возросло до 70.

По неподтвержденной информации, бомбу взорвал смертник, возможно, связанный с ИГ*("Исламское государство", ИГИЛ).

"Талибан"* в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть Афганистана. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.