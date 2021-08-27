Команда Абхазии преодолела горную полосу препятствий конкурса "Эльбрусское кольцо"

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Военнослужащие высокогорных подразделений Абхазии, России, Китая, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Индии в рамках международного конкурса "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2021 преодолели горную полосу препятствий. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Этап конкурса включает в себя 11 элементов упражнений горной подготовки, что делает его самым напряженным из всех предыдущих специальных задач конкурса.

"Он предусматривает преодоление скального участка, вытаскивание груза, преодоление ущелья по навесной переправе лежа на веревке, спуск по веревке, метание гранат и так далее", – рассказал главный судья соревнования "Эльбрусское кольцо" полковник Александр Украинец.

Судья отметил, что преодоления горной полосы уровень общей физической подготовки бойца должен быть очень высоким, необходимо уметь переносить силовые нагрузки, быстро преодолевать склоны и также обладать высокими техническими навыками.

Пресс-служба ЮВО 26 августа также сообщила, что участники международного конкурса "Эльбрусское кольцо", в том числе команда Абхазии, приступили к совершению стокилометрового марша в горах Кабардино-Балкарии.

Они выполняли специальные задачи "Параллельная переправа" и "Навесная переправа через реку", после чего приступят к совершению марша вокруг горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Военнослужащие со штатным оружием и в полной экипировке весом порядка 30 килограммов за шесть суток преодолеют маршрут протяженностью около 100 километров с общим перепадом высоты около 3,5 километра и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъема (спуска) около 11 километров.

Группы совершат марш с ориентированием в условиях высокогорья, преодолеют различные горные препятствия (скальные, ледовые, снежные склоны, осыпи), проведут спасательные работы и транспортировку условно пострадавших. Также военнослужащие совершат десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

© Foto / пресс-служба ЮВО Военнослужащие высокогорных подразделений России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии приступили к выполнению задач второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года

Всего в международных соревнованиях "Эльбрусское кольцо" принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.