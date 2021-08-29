ФСБ рассекретила имена украинцев, уничтожавших мирное население в годы ВОВ

Жертвами карателей стали 170 человек в Знаменском районе в годы Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. ФСБ России рассекретила документы, из которых следует, что среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, пишет РИА Новости.

Документы опубликованы в рамках проекта "Без срока давности".

В июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера был создан карательный отряд "Украинская компания", в руководстве были уроженцы Украины. Эта "бригада смерти" зверствовала в Знаменском районе и убила там 170 человек — включая младенцев, женщин и стариков.

В рассекреченных документах есть протоколы допросов некоего Александра Родина, служившего в этом отряде.

Командовал отрядом бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941 году.

После войны его нашли и арестовали органы государственной безопасности СССР. Впоследствии военный трибунал приговорил Мирошниченко к расстрелу.

По рассказам Родина, отряд состоял из четырех взводов по 12 человек — комендантского, двух стрелковых и минометного.

Родин назвал имена карателей из числа командного состава "Украинской компании" - командиры взводов Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

Родин сообщил во время допросов, что в июле 1942-го Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района, во время одного из них он убил восемь девушек и женщин.

Сам Родин признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет.

Боясь ответственности, он хотел уехать с семьей в Германию, но жена на это не согласилась, а один он ехать не решился и потому остался жить в своем селе.

Его обвинили в измене Родине. В то время для предателей, перешедших на сторону нацистов и лично участвовавших в убийствах мирных советских граждан, предусматривалась смертная казнь через повешение.

Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, чтобы дать правовую оценку этим злодеяниям вне зависимости от срока давности.