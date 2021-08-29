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Жара до 37 градусов ожидается в Сочи в понедельник

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210829/1033119619/Zhara-do-37-gradusov-ozhidaetsya-v-Sochi-v-ponedelnik.html

Ранее сообщалось, что в Сочи до вечера 29 августа объявлено экстренное предупреждение из-за жары.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильной жаре в Сочи в понедельник 30 августа. 

"По информации КЦГМС -филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в дневные и вечерние часы 30 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37 градусов", - говорится в сообщении.

Запрещается разводить костры вблизи сухой травы и деревьев. Не рекомендуется находиться на солнце с 12 до 18 часов, людям с сосудистыми заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.

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