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Команда Абхазии выполнила переправу через горную реку в конкурсе "Эльбрусское кольцо"

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии выполнили шестое специальное задание конкурса "Эльбрусское кольцо".

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Команда Абхазии выполнила параллельную переправу через горную реку Баксан в Приэльбрусье в рамках второго этапа международного конкурса "Эльбрусское кольцо". Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

© Foto / пресс-служба ЮВО
Команда Абхазии прошла еще один этап в конкурсе "Эльбрусское кольцо"

России установила новый рекорд при преодолении параллельной переправы - 6 минут 48 секунд, побив рекорд в 8 минут 20 секунд, который установила команда Узбекистана в 2020 году.

Второй результат показала команда Узбекистана с результатом в 7 минут 19 секунд и тоже улучшила свое время по сравнению с предыдущим годов. Команда Казахстана переправилась через горную реку за 8 минут 25 секунд, тем самым показав третий результат.

Военнослужащие, опираясь ногами на двойную (нижнюю) веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку, приставными шагами переправились на противоположный берег.

  • Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» выполнили параллельную переправу через горную реку Баксан в Приэльбрусье.
    © Foto / пресс-служба ЮВО
  • Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» выполнили параллельную переправу через горную реку Баксан в Приэльбрусье.
    © Foto / пресс-служба ЮВО
  • Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» выполнили параллельную переправу через горную реку Баксан в Приэльбрусье.
    © Foto / пресс-служба ЮВО
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© Foto / пресс-служба ЮВО
Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» выполнили параллельную переправу через горную реку Баксан в Приэльбрусье.

Подсчет баллов второго этапа "Эльбрусского кольца" состоится после возвращения подразделений со стокилометрового марш-броска вокруг Эльбруса.

Всего в конкурсе задействовано более 90 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

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