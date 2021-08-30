Скромная чемпионка и защитница Отечества: памяти Саиды Гунба

30 августа 1959 года родилась легкоатлетка Саида Гунба – серебряный призер олимпийских игр в Москве. На летних Олимпийских играх Саида выступала за команду СССР и взяла серебро в метании копья. Она дважды становилась чемпионкой СССР, в 1978 и 1979 годах.

Саиды Гунба не стало 24 ноября 2018 года, она скончалась после продолжительной болезни. Мастера спорта международного класса, серебряного призера ХХII Олимпийских игр 1980 года, защитницу Отечества вспомнили ее коллеги.

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Саида Гунба была не просто великой спортсменкой, но и честным человеком, который всю жизнь посвятил спорту и родине.

Впервые в легкую атлетику спортсменка из Пицунды пришла в 1974 году под руководством тренера из Гагры Михаила Каракеяна.

Из воспоминаний Валерия Барциц, ушедшего из жизни в апреле 2019 года. Барциц был вице-президентом Олимпийского комитета Абхазии: "Ее талант заметили сразу, и вскоре она стала принимать участие в юниорских спартакиадах в составе сборной ССР. Она была очень трудолюбивой, но, несмотря на свой талант, не любила много говорить о себе и была очень скромной."

© Sputnik / Р. Максимов Чемпионка VII летней Спартакиады народов СССР 1979 года в метании копья Светлана (Саида) Гунба.

В 1980 в составе сборной СССР по легкой атлетике Гунба участвовала в Олимпийских играх и взяла "серебро" в метании копья.

Вскоре после успеха на Олимпийских играх Саиде Гунба пришлось бросить спорт и вернуться в Пицунду, чтобы присматривать за больной матерью.

Начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария также поделилась воспоминаниями о коллеге.

"После войны она начала работать с нами в комитете по спорту в Сухуме, но так случилось, что ее мать болела, и ей пришлось уехать в Пицунду. Тогда я предложила Саиде все же оставить за собой рабочее место, а я бы иногда ее подстраховывала. Но она была настолько честной, что отказалась от этого и сказала, что это будет нечестно", - рассказала Зантария.

В 1992 году во время Отечественной войны народа Абхазии Саида Гунба встала на защиту родины. Она была санинструктором. Впоследствии она была награждена медалью "За отвагу" и орденом Леона за заслуги перед Отечеством.

"В 1992 году она показала свое мужество и героизм. Она была особым человеком. Саида никогда ни на что не жаловалась, даже когда ей было тяжело. Она была мужественная", – рассказывал о героизме Гунба Валерий Барциц.

Уже пятый год в Абхазии проходит чемпионат по легкой атлетике имени Саиды Гунба.

"К сожалению, у нас нет технических возможностей сделать его международным. В противном случае ее имя привлекло бы спортсменов со всего мира, ведь она была выдающейся спортсменкой", – отметила Жанна Зантария.

Мастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Гунба родилась 30 августа 1959 года в Пицунде. В состав команды СССР по легкой атлетике Гунба вошла в 1977 году.

Саида Гунба – победительница первенства СССР среди юниоров в Риге в 1978 году. Чемпионка спартакиады народов СССР в 1979 году, чемпионка СССР 1978 года, победительница женского полуфинала кубка Европы в Нидерландах в 1979 году и турнира звезд в Токио в 1989 году. В 2004 году ее наградили орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в развитии спорта Абхазии.

Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла 2 место, – 67,76 метра. Первое место Гунба тогда уступила Кубинке Марии Каридад Колон.

Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, его она установила в 1980 году. Спортсменка была награждена орденом "Знак почета" и орденом Славы III степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии.