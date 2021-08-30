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Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи в условиях пандемии

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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Несмотря на введенные на Кубани санитарно-эпидемиологические ограничения, в июне Сочи посетили более 870 тысяч туристов, что вдвое больше показателей прошлого года. Власти города оценивают летний сезон успешным,

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи с начала года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем в телеграм-канале.

"Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года", - написал он.

По словам градоначальника, на курорт приезжают около 70 процентов привитых от COVID-19 отдыхающих, согласно новым правилам заселения в отели, которые вступили в силу с 1 августа.

Он добавил, что Сочи готов к росту турпотока и планирует принять в 2021 году около 6,5 миллиона гостей. Предполагается, что путешественники будут активно посещать город и в межсезонье.

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