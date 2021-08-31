Задержан гражданин Абхазии, находящийся в розыске за вымогательство

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии, 1999 года рождения, находящийся в федеральном розыске за вымогательство, задержан при въезде в Россию, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Он передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пограничное управление напоминает, что при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу России должностные лица в пределах компетенции имеют право:
- проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;
- осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля пограничных органов или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;
- приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;
- делать в документах на право пересечения государственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;
- продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в местах, где отсутствуют представительства федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел;
- аннулировать российские визы иностранных граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;
- временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;
- применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак в порядке и случаях, предусмотренных Законом;
- налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу.