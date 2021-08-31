13:34 31 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.57
  • EUR86.81
Поиск

Задержан гражданин Абхазии, находящийся в розыске за вымогательство

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Новости
Получить короткую ссылку
107310
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0d/1033029148.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210831/1033127748/Zaderzhan-grazhdanin-Abkhazii-nakhodyaschiysya-v-rozyske-za-vymogatelstvo.html

Молодого человека передали в установленном порядке инициатору розыска - главному управлению МВД России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии, 1999 года рождения, находящийся в федеральном розыске за вымогательство, задержан при въезде в Россию, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Он передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пограничное управление напоминает, что при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу России должностные лица в пределах компетенции имеют право:

  • проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;
  • осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля пограничных органов или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;
  • приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;
  • делать в документах на право пересечения государственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;
  • продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в местах, где отсутствуют представительства федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел;
  • аннулировать российские визы иностранных граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  • временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;
  • временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;
  • применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак в порядке и случаях, предусмотренных Законом;
  • налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
За новой жизнью: афганские беженцы эмигрируют в Иран и Пакистан
Спасти рядового: как прошел командный этап "Военно-медицинской эстафеты" АрМИ-2021
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться