Задержан гражданин Абхазии, находящийся в розыске за вымогательство

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии, 1999 года рождения, находящийся в федеральном розыске за вымогательство, задержан при въезде в Россию, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Он передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пограничное управление напоминает, что при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу России должностные лица в пределах компетенции имеют право: