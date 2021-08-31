Российские артиллеристы уничтожили "врага" в горах Абхазии

На несколько часов в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция Ткуарчал ГРЭС.

Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула 26 августа, ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.