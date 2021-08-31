Российские артиллеристы уничтожили "врага" в горах Абхазии

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Артиллеристы ЮВО в горах Абхазии уничтожили опорные пункты условного противника, выполнив тактический прием "сползание огня", об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Стрельбы выполнялись расчетами самоходных гаубиц 2С3 "Акация" двумя подразделениями. В задании участвовали расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
"Сползание огня" подразумевает перенос огня в ходе стрельбы от переднего края обороны в тыл условного противника с минимальными интервалами, что обеспечивает нанесение максимальных потерь.
Военнослужащие также провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.
Особое внимание уделили организации связи и взаимодействию в системе управления "батарея-дивизион".