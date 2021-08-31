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Российские артиллеристы уничтожили "врага" в горах Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210831/1033128024/Rossiyskie-artilleristy-unichtozhili-vraga-v-gorakh-Abkhazii.html

В стрельбах приняли участие около 500 военнослужащих артиллерийских подразделений базы ЮВО, было задействовано более 150 единиц военной техники.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Артиллеристы ЮВО в горах Абхазии уничтожили опорные пункты условного противника, выполнив тактический прием "сползание огня", об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Стрельбы выполнялись расчетами самоходных гаубиц 2С3 "Акация" двумя подразделениями. В задании участвовали расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

"Сползание огня" подразумевает перенос огня в ходе стрельбы от переднего края обороны в тыл условного противника с минимальными интервалами, что обеспечивает нанесение максимальных потерь.

Военнослужащие также провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.

Особое внимание уделили организации связи и взаимодействию в системе управления "батарея-дивизион".

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