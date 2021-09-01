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Голосование на выборах депутатов в Госдуму пройдет 19 сентября

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210901/1033133018/Golosovanie-na-vyborakh-deputatov-v-Gosdumu-proydet-19-sentyabrya.html

Для организации голосования граждан России на выборах депутатов Госдумы за рубежом в Абхазии будет открыто девять избирательных участков.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Россияне, постоянно или временно проживающие на территории Абхазии, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 19 сентября, сообщает Посольство России в республике.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. 

Голосование будет проводиться 19 сентября с с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

 

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