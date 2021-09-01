Голосование на выборах депутатов в Госдуму пройдет 19 сентября

Для организации голосования граждан России на выборах депутатов Госдумы за рубежом в Абхазии будет открыто девять избирательных участков.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Россияне, постоянно или временно проживающие на территории Абхазии, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 19 сентября, сообщает Посольство России в республике.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Голосование будет проводиться 19 сентября с с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.