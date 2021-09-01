Абхазские выпускники будут учиться в новом IT-колледже в Сириусе в Сочи

Образовательный центр "Сириус" для одаренных детей был создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Абхазские выпускники будут проходить обучение в новом IT-колледже, который открылся в образовательном центре "Сириус" в День знаний 1 сентября, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В колледже будут учиться 70 студентов из 22 российских городов. Набор студентов был объявлен еще в феврале 2021 года на 55 бюджетных и 55 коммерческих мест.

Отбор абитуриентов из Абхазии для поступления в IT-колледж проводился в Министерстве просвещения и языковой политики.

"В новом образовательном комплексе будут учиться и 70 студентов IT-колледжа "Сириус", ... это выпускники 11-х классов из 22 регионов России: от Краснодарского края до Бурятии, а также Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы "Сириуса".

Студенты получат возможность работать с экспертами крупных компаний, такими как Сириус ИС, Ростех, Postgres Professional, ВКонтакте, Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД, Тинькофф, Ростелеком.

Образовательный процесс в колледже длится три года. Дети смогут учиться по трем специальностям: компьютерные системы и комплексы; сетевое и системное администрирование; информационные системы и программирование. Студентам колледжа будет предоставлено общежитие и выплачиваться ежемесячная стипендия.