Режим ожидания: автомобили на абхазском учете попали в пробку на въезде в Россию

СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Водители автомобилей на абхазском учете стоят в пробках по несколько часов при пересечении границы с Россией, такая ситуация наблюдается со вторника 31 августа.

Как рассказала корреспонденту Sputnik Астанда Мархолия, утром 1 сентября она пыталась выехать из республики в Россию на своем транспорте, находящемся на абхазском учете, но после полутора часового ожидания ей пришлось развернуться.

"Сегодня в 9:00 я была на границе и простояла там полтора часа. За это время мы проехали максимум десять метров. Некоторые стоят там с 3:00. Я была с пассажиром, и он опаздывал. Мне пришлось его отпустить, и я попросила предоставить мне возможность вернуться обратно, но и с этим возникла проблема. Сказали, что так нельзя, и придется дождаться. Мы начали возмущаться, пришел начальник смены, который разрешил открыть коридор тем, кто хочет вернуться", - поделилась Мархолия.

Ей удалось выяснить, с чем связаны эти заторы. По словам Мархолия, на таможне производится обновление базы данных на автомобили с абхазскими госномерными знаками.

Предприниматель Айнар сам не был свидетелем этих обстоятельств, но от своего поставщика товаров ему известно, что водители стояли в пробках по три-четыре часа, и работало всего два пункта, где оформляют ввоз транспорта.

"Очередь была от расформированного поста ГАИ у въезда на границу. Мой поставщик не мог выехать четыре часа. Проблема в том, что у людей был постоянный ввоз – приехал, поставил печать и поехал, а они его отменили без предварительного информирования. Поставили людей перед фактом и всех заставили делать этот документ заново. У многих с собой не было необходимого для этого пакета документов, и произошел коллапс. Помимо этого, открыли только два "окошка". В пик сезона обычно работает четыре пункта", - отметил он.

Айнар добавил, что ближе к обеду вторника, когда ситуация стала накаленной и водители начали выражать возмущение, сотрудники таможни пропустили их по старой схеме.

Дмитрий был одним из тех, кто попал в этот период времени. Утром во вторник он простоял около трех часов на выезде из Абхазии, а вечером еще дольше при возвращении в республику.

По его словам, обстановка на границе была напряженной. Водители транспорта устали от ожидания и летней жары. Многие не смогли сдержать эмоции, что приводило к ссорам с сотрудниками таможни.

Информационное агентство Sputnik Абхазия обратилось к руководству Федеральной таможенной службы Краснодарского края с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию на границе "Псоу".