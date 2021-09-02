На Кубани продолжают действие экстренные предупреждения

Экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем в Краснодарском крае действует до 3 сентября.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. На территории Краснодарского края сохраняют действие экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений, высокой пожароопасности, формированию смерчей над Черным морем. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по краю.

Местами на территории региона прогнозируют сильные ливни, ветер, возможен подъем уровня воды в реках.

Ведомство призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности.

В акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи вечером 1 сентября зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас".

По информации МЧС, в результате происшествия погибших и пострадавших нет, повреждено около 30 шезлонгов.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский сообщал в своем Telegram канале, что пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Он также рассказал, что будут организованы пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений.