12:54 02 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.19
  • EUR86.39
Поиск

МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

© Sputnik / Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/01/1033137185.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210902/1033139747/MGU-stal-luchshim-vuzom-Rossii-po-versii-THE-World-University-Rankings-2022.html

В этом году в исследовании приняло участие рекордное количество российских вузов - 60, 12 из которых появились в рейтинге впервые.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов исследования.

МГУ улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись в рейтинге на 16 строчек и добившись лучшего результата за все время участия в исследовании.

Вторым среди российских вузов стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 201-250. За ним следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301-350.

Студенты на лекции
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Абитуриенты из Абхазии с пропиской в России не смогут поступить в вуз по квоте

В число лучших российских вузов также попали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401-500.

Из числа дебютантов самые высокие места получили Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Донской государственный технический университет, прошедшие в группу 501-600.

Университет имени И.М. Сеченова благодаря исследованиям, связанным с коронавирусом, повысил основной показатель цитирования более чем в три раза, с 8,5 до 28,9 по сравнению с предыдущим годом.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Слезы, радость, школа: 1 сентября в Абхазии
Выполнение заключительного этапа конкурса "Тактический стрелок" АрМИ 2021
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться