МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

В этом году в исследовании приняло участие рекордное количество российских вузов - 60, 12 из которых появились в рейтинге впервые.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов исследования.

МГУ улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись в рейтинге на 16 строчек и добившись лучшего результата за все время участия в исследовании.

Вторым среди российских вузов стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 201-250. За ним следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301-350.

В число лучших российских вузов также попали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401-500.

Из числа дебютантов самые высокие места получили Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Донской государственный технический университет, прошедшие в группу 501-600.

Университет имени И.М. Сеченова благодаря исследованиям, связанным с коронавирусом, повысил основной показатель цитирования более чем в три раза, с 8,5 до 28,9 по сравнению с предыдущим годом.