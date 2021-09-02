Часть Сухума останется без воды в пятницу 3 сентября

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В нескольких районах столицы будут проводит ремонтные работы, с этим связано отключение воды.
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Подачу питьевой воды отключат в ряде районов Сухума с 01:00 до 18:00 в пятницу, 3 сентября, сообщает МУП "Водоканал".
Без воды останутся Новый район, улица Эшба, Старый поселок, район "Колоса", улица Адыгейская, улица Дзидзария, район вокзала, центр города, район рынка, район Маяк.
Ремонт полиэтиленовой трубы будет осуществляться по следующим адресам: улица Чалмаз, 2; Чалмаз, 8; угол улиц Лакоба и Киараз.